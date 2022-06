Kvaratskhelia, il dg della Dinamo parla chiaro: “I napoletani lo ameranno”

Kvaratskhelia è uno dei nomi più caldi di quest’estate per tutti i tifosi napoletani. L’esterno georgiano, primo acquisto di questa sessione di calciomercato del Napoli, sta stupendo tutti con le sue prestazioni, anche con la sua nazionale. Di lui ha parlato anche Zaza Dolidze, direttore generale della Dinamo Tiblisi.

Ecco le sue parole sul wonderkid: “È un ragazzo talentuoso, ha un carattere aperto ed è molto professionale. Sono convinto che diventerà molto presto il giocatore preferito dei napoletani. Quali sono le sue caratteristiche? Fin dall’infanzia è stato un gran lavoratore, un ragazzo molto tecnico e professionale. Credo che l’aspetto principale della sua personalità è che ha una mentalità vincente, vuole sempre essere vincente e sta facendo di tutto per questo”.

“È molto veloce ha un buon dribbling, ha un ottimo feeling con il gol, come sta dimostrando in nazionale, e aiuta molto bene anche la difesa“.

“Se sono sorpreso che sia finito nel campionato italiano, al Napoli? No. Quando sei un gran lavoratore e hai talento insieme, penso che sia una combinazione di scommesse per essere il giocatore di successo. E Khvicha ha tutte queste cose fin dalla tenera età, ecco perché non sono sorpreso e penso che andrà ancora oltre. Vedrete: vi sorprenderà a Napoli“.