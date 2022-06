Inghilterra-Italia, le formazioni: le ultime sulle scelte dei tecnici

Dopo l’ultimo confronto tra le due squadre nella finale dell’ultimo europeo, vinto ai rigori dall’Italia, stasera andrà di nuovo in scena Inghilterra-Italia. Il match valevole per il girone di Nations League, si giocherà a porte chiuse al Moulinex di Wolverhampton stasera alle 20:45. Al momento l’Italia si trova in testa al girone con 4 punti, mentre l’Inghilterra rappresenta il fanalino di cosa, ferma a 1 punto.

Di seguito le probabili formazioni:

INGHILTERRA (4-3-3): Ramsdale; James, Stones, Tomori, Trippier; Gallagher, Rice, Bellingham; Bowen, Abraham, Mount. Ct: Southgate.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Gatti, Acerbi, Dimarco; Frattesi, Locatelli, Tonali; Pessina, Scamacca, Pellegrini. Ct: Mancini.