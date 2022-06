Inghilterra-Italia, formazioni ufficiali: le scelte dei tecnici

Stasera, 11 giugno, alle 20:45 andrà in scena il match tra Inghilterra e Italia, valevole per la terza giornata dei gironi di Nations League. È il primo confronto tra le due compagini dopo la finale dell’europeo vinta dall’Italia ai rigori. Nel girone, la situazione sorride agli uomini di Mancini, che dopo due giornate si trovano in testa a 4 punti. Deludente finora invece il cammino dell’Inghilterra, all’ultimo posto dopo che è riuscita a collezionare soltanto un punto nel pareggio con la Germania. Entrambe le squadre vogliono i 3 punti e il match si preannuncia spettacolare.

Intanto sono state diramate le formazioni ufficiali. Di seguito le scelte dei ct Mancini e Southgate:

Inghilterra: (4-3-3): Ramsdale; James, Tomori, Maguire, Trippier; Ward, Rice; Sterling, Mount, Grealish; Abraham. Allenatore: Southgate

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Gatti, Acerbi, Dimarco; Frattesi, Locatelli, Tonali; Pessina, Scamacca, Pellegrini. Allenatore: Mancini