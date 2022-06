Iannicelli su Meret: “Ci ho parlato di persona, ecco ciò che so”

Lo speaker di Radio Marte Peppe Iannicelli ha parlato della ancora incerta situazione riguardante i portieri in casa Napoli. Infatti, dopo l’ennesimo anno in cui Meret non è riuscito ad imporsi come titolare, l’incertezza regna tra i partenopei.

Ecco le parole di Iannicelli sul portiere azzurro: “Dovete sapere che io gli ho parlato da vicino: ragazzo d’oro, professionista integerrimo; ma Napoli, probabilmente, non è la sua dimensione. Il buon Gianni Improta dice sempre che è una cosa è essere un buon giocatore e un’altra è esserlo a Napoli, una piazza che è un frullatore di emozioni”.

“Pare che a partire sarà David Ospina, ma non è chiaro. Questa situazione di incertezza la si poteva evitare? Il tetto, come si suol dire, si aggiusta quando è bel tempo, non se piove. Insomma, bisogna programmare bene il futuro, per evitare di dover correre ai ripari”.