Il commissario tecnico della Georgia Willy Sagnol ha parlato a margine della vittoria dei suoi contro la Macedonia del Nord, soffermandosi sul neo azzurro Kvaratskhelia. Queste le sue dichiarazioni: “Se il Napoli ha deciso di prenderlo è perchè vede in lui delle qualità, che effettivamente ha. Andrà in un club con tanti giocatori forti, ognuno con un ruolo ben preciso, e credo che in Italia diventerà un top player”.