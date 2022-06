Zerbin, Angelozzi svela: “Avevamo offerto Gatti più soldi al Napoli, poi è saltato tutto”

Guido Angelozzi, direttore dell’area tecnico-operativa del Frosinone, ha svelato un retroscena di mercato in conferenza stampa riguardante Alessio Zerbin, giovane talento di proprietà del Napoli.

“Zerbin lo conoscevo e in estate lo volevo a tutti i costi, ma il Napoli non voleva darmi nulla. Stavamo facendo uno scambio con Gatti più un conguaglio economico per arrivare a prenderlo, ma dopo la doppietta al Monza il mio interlocutore del Napoli annullò tutto, perché per lui Zerbin valeva come Gatti”.