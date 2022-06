Tosto: “Prenderei Berardi al posto di Politano. Kvaratskhelia? Gli va data una percentuale di adattamento”

Vittorio Tosto, agente, è intervenuto in diretta a Marte Sport Live, trasmissione in onda su Radio Marte.

“Kvaratskhelia? Bisogna metterci una piccola percentuale di dubbio, perché il campionato italiano rimane uno dei primi in Europa a livello caratteriale. In Italia soprattutto nei primi mesi molti hanno fatto fatica. Non è considerato un fenomeno su cui si va sul sicuro al 100%, una piccola percentuale di adattamento gli va data. Il Napoli del futuro è il Napoli del presente. Non andiamo troppo lontano. Io credo che quest’anno il Napoli abbia perso lo scudetto. È stato vinto dal Milan perché il Napoli ha perso un’occasione. I rossoneri hanno vinto lo scudetto per demeriti del Napoli e dell’Inter. Il Napoli deve lottare per lo scudetto. Ha nell’organico dei giocatori che possono ambire a prendersi lo scudetto. Ci sono andati vicino con Sarri e quest’anno. Bernardeschi? Premesso che io sono un estimatore di Berardi, c’è da dire che lui, Politano e Bernardeschi si somigliano a livello di caratteristiche. Tra questi metto in cima Berardi, poi bisogna valutare degli aspetti. Politano è già un giocatore del Napoli, ma bisogna sedersi a tavolino e limare i dubbi per cominciare la stagione nella maniera giusta. Il Napoli sta creando delle alternative, Bernardeschi potrebbe essere appetito se Politano dovesse partire. E perché no si parla di Berardi che è un ragazzo del sud. Se dovesse andare via Politano vedo alla grande Berardi. Scambio Mario Rui–Luis Alberto? Sono due giocatori protagonisti nelle proprie società e nelle proprie squadre. Non dimentichiamo che Mario Rui è un titolarissimo e ha garantito delle prestazioni. Ha dato delle garanzie portando punti. La stessa cosa Luis Alberto. Sono completamente diversi come giocatori. Chi ci guadagna in questo scambio? Non lo so, ma garantiscono una certa presenza all’interno dell’organico”.