Nell’edizione odierna, il quotidiano Roma riporta la difficile situazione della rosa del Napoli, che un po’ alla volta si sta sfoltendo.

Tra poco meno di un mese, il 9 luglio, inizierà il ritiro a Dimaro e bisogna sperare che chi arriverà sarà all’ altezza di chi se n’è andato.

In porta, non c’è niente di sicuro: Ospina, con il contratto praticamente scaduto, non ha ancora dato alcuna risposta a De Laurentiis. Meret, invece, dovrebbe rimanere ma tutto sta nella decisione del colombiano.

Per quando riguarda la difesa, la situazione è molto delicata. Le fasce dovrebbero essere a posto, con a destra Di Lorenzo e Zanoli e a sinistra Mario Rui e Olivera. Al centro, invece, Koulibaly sembrerebbe intenzionato a partire.

A centrocampo, Elmas rimane un jolly e non è in discussione. Anche Anguissa e Lobotka non si toccano. Fabian Ruiz, invece, deve discutere del rinnovo. Demme partirà, mentre Zielinski è in bilico e potrebbe decidere di andare via.

Infine, in attacco il nuovo arrivo Kvaratskhelia dovrà dimostrare il suo valore, come degno erede di Lorenzo Insigne. Lozano resterà ancora, mentre Politano e Mertens sembrano sempre più lontani. Al centro, quindi, rimarrà solo Osimhen.