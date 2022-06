La situazione per il rinnovo di Dries Mertens è sempre più difficile e il giocatore sembrerebbe essere vicino all’addio. Il quotidiano Roma, crede che “serva un miracolo per trattenerlo alla corte di Spallettone”.

Ha inoltre aggiunto: “Quando ADL ha letto la cifra richiesta dal calciatore si è fatto una risatina. Per molto meno ha fatto andare via Insigne a 31 anni, figurarsi cosa fare con il fiammingo che l’anno prossimo ne compie 36. Nel calcio tutto è possibile, ma attualmente Dries è un ex giocatore del Napoli. Rispetto a Koulibaly, il belga è più facile da sostituire: Deulofeu potrebbe tranquillamente fare il suo ruolo alle spalle di Osimhen, ma anche Zielinski ed Elmas se la cavano come sottopunta. Significa, quindi, che il ciclo di Mertens nel Napoli è finito. Spalletti perde molto senza il suo bomberino, ma anche il calciatore si rammaricherà non poco se dovesse indossare un’altra maglia.”