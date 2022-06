Renica: “Che difensore! Se il Napoli prende Ostigard fa un gran colpo”

L’ex calciatore del Napoli Alessandro Renica ha parlato sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli del mercato del club partenopeo.

Ecco le sue parole: “Devo dire che il Napoli dovesse perdere altri calciatori come Insigne, non potrebbe più lottare per il titolo. Ma bisogna avere fiducia della società, se il presidente ha dichiarato che vuole vincere lo scudetto allora metterà su una squadra all’altezza della situazione anche per il prossimo campionato di Serie A“

“Meret è un bravo portiere, ma se dovesse andare via anche Ospina, allora altro che scudetto. Lui è un punto fermo di questa squadra e non bisogna farne a meno. Non lo lascerei andare via facilmente, parliamo di un estremo difensore esperto e di grandissima qualità. Poi sa giocare bene coi piedi e non sottovaluterei questo fattore. Dovessero prendere Ostigard metterebbero a segno un grande colpo, per me è un signor difensore. Mi piace moltissimo”.