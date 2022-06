Laudisa: “La scelta di De Laurentiis porterà a perdite dolorose”

Il giornalista Carlo Laudisa ha parlato ai microfoni di Radio Marte della prossima sessione di calciomercato del Napoli.

Ecco le sue parole: “Avendo De Laurentiis scelto di abbassare il monte ingaggi ci sono momenti dolorosi. Ma il Napoli non è l’unico club che adotta questa politica. Dybala un anno fa non si accontentava di 10 milioni alla Juventus. Adesso l’Inter non gli offre più di 6 milioni più bonus. Bisogna vedere i calciatori che offerte hanno all’orizzonte”.

“È un braccio di ferro che porterà a perdite dolorose, ma che serve a rimodulare le regole del gioco. Il Napoli sta scegliendo una strada che comporta delle incognite, ha già perso Insigne. Deulofeu? La differenza tra Napoli e Udinese dovrebbe essere di 5 milioni circa. I friulani chiedono 20 milioni e credo che il Napoli sia arrivato ad offrirne 14”.