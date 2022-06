Imparato: “So per certo dove giocherà Koulibaly la prossima stagione”

Il contratto che lega Kalidou Koulibaly e il Napoli terminerà il 30 giugno 2023. Il giornalista Gaetano Imparato ne ha parlato ai microfoni di Canale 21.

Ecco ciò che ha detto: “Ve lo dico ora che siamo ancora a giugno 2022 e che il mercato non è ancora partito ufficialmente: Kalidou Koulibaly resterà al Napoli anche nella prossima annata calcistica. Non so se rinnoverà o meno, probabilmente no, ma sono certo che non si muoverà dal capoluogo campano. Se sbaglio, sono disposto a pagare, magari offro a tutti una pizza. Vedrete, il Napoli non se ne priverà”.