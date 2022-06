FOTO – Compleanno in casa Napoli, Juan Jesus compie 31 anni. Gli auguri del club sui social

Compleanno in casa Napoli. Juan Jesus, difensore brasiliano, compie oggi 31 anni. Arrivato in azzurro da svincolato, ha saputo far valere la sua esperienza e il suo impegno come gregario e talvolta come titolare aggiunto. Ha ottenuto 28 presente e una rete tra tutte le competizioni. Simbolo di dedizione e lavoro, è riuscito ad entrare nel cuore dei tifosi napoletani dopo una sola stagione. Le sue buone prestazioni gli sono valse un meritato rinnovo. La Ssc Napoli, attraverso i suoi profili social, gli ha rivolto gli auguri di compleanno.