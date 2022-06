Ferrara: “Fabiàn non rinnoverà: l’ingaggio non è l’unico problema”

Liberato Ferrara, giornalista, ha parlato del futuro di Fabiàn Ruiz attraverso i suoi canali social. Il futuro dell’ex Betis sembra infatti sempre più lontano da Napoli.

Ecco quanto dichiarato dal giornalista: “Fabian Ruiz ha rifiutato la proposta di rinnovo da parte del Napoli e il problema non è solo economico. Il calciatore guarda ai prossimi Mondiali, vuole essere convocato e sa che deve scegliere con una certa oculatezza la prossima squadra in cui giocare. Vuole un team che possa valorizzarlo al meglio. A me non fa impazzire anche perché ritengo sia molto lento anche se non si può discutere dal punto di vista tecnico”.

“Il rischio è che accada un nuovo caso Milik. Fabian Ruiz ischia di finire in tribuna così come accadde con Arek Milik. Io mi auguro che invece il calciatore resti anche se in scadenza, che rispetti fino alla fine il suo contratto. Sono sicuro che l’ex Betis Siviglia disputerebbe una grande stagione anche perché avrebbe tutto l’interessa a giocare bene per mettersi in mostra e strappare, magari, un buon contratto in futuro”.