Il noto giornalista Gianluca Di Marzio ha rilasciato delle dichiarazioni al giornale Oggi riferendosi alla prossima sessione di calciomercato.

Di seguito le sue parole: “Manca il sorpresone? Arriverà da Silvio Berlusconi ed Adriano Galliani, faranno di tutto per essere protagonisti. Potrebbero persino convincere uno come Cavani a giocare nel Monza. Lui tornerebbe in Italia ma soltanto al Napoli“.