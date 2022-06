De Maggio: “Non è detta l’ultima parola su Fabian Ruiz”

Una delle situazioni più delicate del mercato del Napoli è quella di Fabian Ruiz. Lo spagnolo potrebbe non rinnovare il contratto che lo lega con gli azzurri e lasciare la piazza, visto il gran numero di estimatori – soprattutto spagnolo – che vogliono accaparrarsene le prestazioni. Dunque, il futuro dell’ex Betis Siviglia sembra tutto tranne che chiaro. A parlarne ci ha pensato Valter De Maggio nel corso di Radio Goal, la trasmissione da lui condotta su Radio Kiss Kiss Napoli. Secondo quanto riporta, non è detta l’ultima parola per la partenza di Fabian Ruiz e che non è detto che non rinnovi. C’è la possibilità che possa restare anche in scadenza.