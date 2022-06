CdS – Ounas e Politano sempre più lontani da Napoli. Il possibile futuro dei due calciatori

Sull’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, si scrive del futuro di Adam Ounas e di Matteo Politano, al momento lontani dalla permanenza in azzurro. I calciatori non sono stati messi sul mercato dal Napoli, però hanno manifestato la loro intenzione di voler cambiare aria. L’algerino non sembra intenzionato a voler rinnovare il contratto che scade nel 2023, ed è seguito in Serie A da squadre come il Torino e il Monza. Mentre l’ex Sassuolo è a caccia di nuovi stimoli, e tra le occasioni, potrebbe andare al Valencia, dove troverebbe in panchina Gennaro Gattuso.