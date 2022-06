Il Napoli ha bisogno di un degno sostituto di Lorenzo Insigne e, per questo, sta per acquistare Gerard Deulofeu.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, lo spagnolo è un giocatore straordinario e con lui il Napoli non farà di certo un salto indietro. Ha dribbling, visione di gioco e un destro che incanta: nello scorso campionato ha totalizzato 13 gol e cinque assist.

La differenza tra l’ex capitano azzurro e l’attaccante dell’Udinese, però, è sostanzialmente legata agli spazi: Insigne era prezioso negli spazi più angusti e sapeva come sfruttarli, mentre Deulofeu ha bisogno di spazio per far valere la propria tecnica in velocità.

Per Spalletti, dunque, lo spagnolo è la soluzione giusta per ricoprire un ruolo che ha avuto un grande interprete.