Auriemma: “Farebbe male vedere Fabian Ruiz in tribuna. Osimhen? Resta, ma deve dimostrare il suo valore”

Il giornalista Raffaele Auriemma ha parlato nel corso della puntata odierna di Si Gonfia La Rete-Voce Del Popolo. Sono stati trattati alcuni temi di mercato.

“Fa male la notizia secondo la quale Fabian Ruiz potrebbe essere mandato in tribuna come Milik. Purtroppo le cose stanno così. Osimhen? Penso che alla fine resti, perché la richiesta di Aurelio De Laurentiis è molto alta. Il nigeriano, per quanto bravo, deve dimostrare di valere queste somme. Vediamo se in una stagione senza infortuni e intoppi riuscirà a giustificare certe cifre”.