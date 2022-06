Zerbin, l’agente: “Si sente pronto per Napoli. Il club non lo ha mai perso di vista”

Furio Valcareggi, agente di Alessio Zerbin, è intervenuto a Il Mattino per parlare del suo assistito.

“Il Napoli lo valuterà in ritiro con l’intenzione di tenerlo. Ovviamente toccherà anche al ragazzo convincere Spalletti e mettersi in luce in ritiro. Il ragazzo si sente pronto per Napoli. Il club non lo ha mai perso di vista, ha seguito la sua crescita e ha fatto sentire la sua presenza nel corso della stagione: sia a noi che al ragazzo. Attendiamo notizie sul futuro di Alessio, con la consapevolezza che giocherà in Serie A. Abbiamo avuto numerose richieste dalla massima serie anche prima della convocazione in Nazionale”.