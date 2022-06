Come riportato da Tuttosport, il Napoli è alla ricerca di un vice Osimhen, perché in estate Andrea Petagna potrebbe dire addio. Ci sono tanti nomi sul taccuino del ds azzurro Cristiano Giuntoli, tra questi troviamo anche quello del giocatore della Salernitana, Milan Djuric. L’attaccante potrebbe approdare all’ombra del Vesuvio a parametro zero. Al momento la punta bosniaca sembra solamente un’idea per il club azzurro, che potrebbero affondare il colpo in caso di addio per Petagna.