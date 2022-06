Sky: “Nessuna frenata per Bernardeschi. Potrebbe essere il sostituto di Mertens”

Luca Marchetti, giornalista di Sky, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live, in onda su Radio Marte.

“Bernardeschi? Non ci risulta una frenata, ma un ulteriore incontro. Erede di Politano? Credo sia quello di Mertens. Il più possibile sostituto di Matteo è Deulofeu. La società non vuole tenere Mertens per le cifre di quest’anno perché non ritiene che questo salario sia opportuno alla sua età e al suo rendimento. Il Napoli ha risposto di no alla lettera del belga perché l’operazione avrebbe avuto un costo lordo molto elevato. Osimhen? Bisogna capire se verrà ceduto, perché le cifre sono importanti e perché l’Arsenal, una delle squadre interessate, non è approdato in Champions League. Non mi preoccuperei della sostituzione, il Napoli è abile nella scelta degli attaccanti. Al momento servono calciatori sulla trequarti. È vero che c’è Kvaratskhelia, però uno come Bernardeschi può essere utile perché può giocare in tutta la trequarti, è molto duttile.