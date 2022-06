Rambaudi: “Ci sta cambiare Politano con Bernardeschi. Il Napoli non deve perdere questi giocatori”

Roberto Rambaudi, ex calciatore, è intervenuto in diretta a Si Gonfia La Rete, trasmissione in onda su Radio Marte.

“Nelle corde Politano non ha tanti gol nel suo repertorio, fa quelli che deve fare. Gli esterni hanno fatto pochi gol anche per lo stile di gioco, gli esterni si allargano molto per dare più spazio a quel fenomeno di corsa di Osimhen. Dipende anche dalle scelte. Politano non ha reso come l’allenatore pensava che rendesse e quindi manca anche un po’ di fiducia. Sono tante le situazioni. Lui mi sembra uno che lavora tanto sulla destra per creare l’uno contro uno. Bernardeschi? Potrebbe essere tra quelli che sono appetibili e puoi andare a prendere. Le dichiarazioni di De Laurentiis sullo scudetto? Le dichiarazioni si fanno in due tra allenatore e presidente. Il Napoli non deve privarsi di Ospina, Koulibaly, Anguissa e Fabian. Poi puoi cambiare Politano con Bernardeschi. L’under 20 è una Nazionale un po’ particolare, ricicla giocatori di Serie B, Serie C e Primavera, è una palestra per l’under 21. Prendono quelli che lavorano all’oscuro”