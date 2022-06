Luca Marchetti: “Koulibaly non andrà alla Juve e neanche al Barcellona”

Il giornalista ed esperto di mercato di Sky Luca Marchetti è intervenuto a Marte Sport Live e ha parlato della situazione relativa a Koulibaly. Il giornalista ha voluto chiarire che è molto difficile che il senegalese lasci Napoli per accasarsi alla Juve o al Barcellona. Sembra infatti che il difensore dopo 9 anni in maglia azzurra non prenda neanche in considerazione l’offerta bianconera. Per quanto riguarda invece gli spagnoli il discorso è più complesso, il giocatore vorrebbe anche trasferirsi ma i Blaugrana non sono nelle condizioni economiche per spendere 40 milioni. Queste le sue parole: “Il Barcellona non ha la possibilità di prendere Koulibaly soprattutto per il tetto ingaggi. Il mercato al centrale senegalese non manca, bisogna però trovare qualcuno pronto a sborsare la cifra richiesta”.