Questo periodo è un po’ di limbo per i tifosi del Napoli, in quanto il mercato potrebbe optare per una rivoluzione nella rosa, facendo partire alcuni giocatori di cartello.

Per commentare questo stato d’animo dei giocatori, Paolo del Genio, nel corso del suo programma a “Radio Kiss Kiss Napoli”, ha parlato del futuro della squadra e ha fatto un appello al direttore Giuntoli. Queste le sue parole:

“Giuntoli deve parlare per tranquillizzare i tifosi sulla competitività della squadra. Questa cosa la posso fare anche io, perché, al di là dei nomi che girano sul mercato per il Napoli, io non mi esalto mai: a me esalta vedere la squadra giocare e sono sicuro che la squadra che scenderà in campo sarà sempre una squadra competitiva per la Champions”.

Fonte: Radio Kiss Kiss.