Il Roma – Attesa per Bernardeschi, Napoli ora concentrato su Deulofeu!

Sembra essersi raffreddata la pista che porta a Bernardeschi. L’ex esterno della Juventus non avrebbe ancora sciolto i suoi dubbi e quindi il Napoli si sarebbe concentrato su Deulofeu. Ma a prescindere dal possibile sostituto di Mertens, bisogna anche tenere conto dell’addio di Politano. E quindi un esterno di tutto rispetto capace di sostituire Lozano ci vuole. Ecco che si era pensato a Bernardeschi. Che alla Juventus non si era troppo esaltato. Anche perché impiegato poco. Spalletti ha dato il suo placet sia per il bianconero che per Deulofeu. Tutto sta a capire che cosa accadrà nelle prossime ore per quanto riguarda Mertens e Politano. Se andranno via veramente a quel punto si dovranno colmare i vuoti che si verranno a creare. E quindi si potrebbe fare un doppio colpo.

A riportarlo il quotidiano Il Roma.