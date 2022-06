Il Mattino – Arrivata offerta da 20 milioni per Koulibaly

Secondo quanto riporta Il Mattino nella sua edizione odierna sarebbe arrivata al presidente azzurro Aurelio De Laurentiis un’offerta da 20 milioni per Kalidou Koulibaly. L’agente del senegalese Fali Ramadani ha parlato al presidente dell’offerta che arriva dalla Spagna, ma il patron l’ha immediatamente rispedita al mittente ritenendola molto bassa. Il sodalizio blaugrana è in difficoltà economiche e non può al momento fare un’offerta elevata. Il presidente del Napoli non lascerà partire il suo difensore se non per una cifra molto alta, che al momento nessuno sembra pronto ad offrire. Gli azzurri non sembrano preoccupati di iniziare il ritiro con Koulibaly in scadenza, se ne riparlerà a Dimaro del rinnovo.