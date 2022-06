Dazn, gli abbonamenti per la prossima stagione. Resta l’account condiviso, ma cambia il prezzo. I dettagli

La piattaforma Dazn, detentrice dei diritti tv della Serie A, ha annunciato dei cambiamenti per quanto riguarda gli abbonamenti a partire dal 2 agosto. Se infatti in questa stagione è stato possibile utilizzare la condivisione degli account, dalla prossima non sarà possibile farlo, e bisognerà adattarsi a nuovi standard. L’offerta standard di 29,99 euro al mese rende possibile l’utilizzo di due dispositivi contemporaneamente solo se sono connessi alla stessa rete Internet, mentre per poter utilizzare due dispositivi contemporaneamente su linee diverse, è necessario attivare l’offerta Dazn PLUS al costo di 39,99 euro al mese.