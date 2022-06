Se Politano non dovesse restare al Napoli e l’affare Bernardeschi non andare in porto, sono già pronti i nomi delle alternative: Riccardo Orsolini del Bologna e Josip Brekalo (tornato al Wolfsburg dopo l’anno di prestito al Torino. Entrambi piacciono molto a Giuntoli e rappresentano alternative concrete per lo staff azzurro.

A riportarlo Il Corriere dello Sport.