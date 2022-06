Carlo Alvino: “Il punto sulla situazione Bernardeschi”

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto oggi a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare dell’esterno ex Juventus Federico Bernardeschi e delle possibilità che arrivi a Napoli in questa sessione di mercato. Secondo il giornalsita e tifoso azzurro tra la società azzurra e il calciatore non c’è accordo e le parti sembrano molto distanti dal trovarlo. Queste le sue parole: “Da quello che so la pista Bernardeschi si è raffreddata. Al momento non ci sono le condizione per trovare un accordo, anche se non va escluso che nel corso dei mesi l’accordo possa arrivare”.