Fabio Caressa, giornalista di Sky Sport, sulla sua pagina ha fatto un resoconto sulla stagione e ha dato i voti alle singole squadre per la stagione che hanno disputato.

Questo il suo pensiero sulla stagione del Napoli:

“Il Napoli ha lottato per lo Scudetto per la forza della squadra, ma anche perché allenata da Spalletti; lui è un ottimo tecnico nel leggere le partite, ma soprattutto nello studiare la strategia prima delle gare. Lui ha ideato tante novità che utilizzano ora in tanti: ad esempio, è stato il primo a costruire con la difesa a 3 e mezzo. Per cui, do un 8 al Napoli, perché la squadra mi è piaciuta; sicuramente ha sbagliato qualche partita, come ad Empoli, ma sono sicuro che Spalletti possa far aumentare la mentalità della squadra”.