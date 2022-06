Calemme: “Le richieste di Mertens hanno un motivo. Fabian? Vuole tornare in Spagna”

Mirko Calemme, giornalista della testata As, è intervenuto in diretta a Marte Sport Live, trasmissione in onda su Radio Marte.

“Mertens? Sta arrivando qualche interessamento, ma non delle tre big spagnole finora. Non voglio fare ancora nomi di club perché non voglio esagerare nell’accostamento. Se Mertens chiede quella cifra di cui si è parlato, lo fa perché ha delle alternative. Fa quella richiesta perché giustamente un giocatore a fine carriera ha delle possibilità importanti avanti a sé e deve tutelarsi. Poi il Napoli giustamente può decidere di ringiovanire il parco attaccanti. L’importante è rispettare entrambe le posizioni. Politano al Valencia? Dipenderà dalle cessioni e dall’offerta che arriverà al Napoli. Se De Laurentiis prende Bernardeschi a zero e vende Politano, è un’operazione che ha senso a livello imprenditoriale. C’è da dire che quest’anno il rendimento di Politano e Bernardeschi non sia stato tanto differente. Sono valutazioni da fare. Per ora il Valencia l’offerta non la può fare, vedremo più in avanti. Koulibaly potrebbe rimanere anche a scadenza. Fabian vuole andare in Spagna ed è seguito dalle tre big che ancora devono formulare offerte. A gennaio ha rifiutato il Newcastle. Perché dovrebbe rinnovare? Tra un anno va dove vuole. Xavi adora Fabian, l’anno prossimo potrebbe fargli una grande offerta. Stessa cosa il Real Madrid se resta Ancelotti e l’Atletico che lo segue da tempo. Scambio De Paul-Fabian? Infattibile”.