Calaiò: “Non mi aspettavo una richiesta così alta da Mertens”

L’ex giocatore azzurro Emanuele Calaiò, ha parlato ai microfoni di Radio Marte della situazione riguardante Dries Mertens e la sua richiesta alla società azzurra per rinnovare. Secondo l’ex attaccante questa richiesta è troppo elevata e per lui inaspettata. Queste le parole di Calaiò sulle possibilità di rinnovo: “Non mi aspettavo una richiesta così alta. Pensavo che tra Mertens e De Laurentiis si potesse trovare un accordo. Potrebbero avergli fatto un’offerta molto elevata dall’estero e per questo ha sparato una cifra così alta”. L’ex Napoli ha anche parlato del sostituto, indicando come nome quello di Gerard Deulofeu.