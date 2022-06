Auriemma: “2 calciatori azzurri hanno chiesto la cessione”

Il giornalista e tifoso del Napoli, Raffaele Auriemma ha parlato durante la trasmissione Si Gonfia la Rete di 2 calciatori azzurri che avrebbero chiesto la cessione già in questa sessione di mercato. I due giocatori che vogliono partire sono Piotr Zielinski e Matteo Politano. Il centrocampista polacco e l’esterno della nazionale non hanno giocato una delle loro migliori stagioni e sembrano essere ormai fuori dal progetto di mister Luciano Spalletti. Per i due non mancano le squadre interessate ma bisogna accontentare le richieste del presidente azzurro per farli partire.