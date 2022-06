Agente Deulofeu: “Napoli tra le opzioni migliori per il trasferimento”

L’agente di Gerard Deulofeu è intervenuto ai microfoni di Footballnews24.it e ha parlato delle possibili soluzioni per il futuro del suo assistito e di come il Napoli possa essere tra le opzioni migliori per lo spagnolo. Gli azzurri sembrano anche molto vicini ad un accordo con la società friulana per il suo cartellino, anche se c’è una piccola distanza tra domanda ed offerta che va colmata. Queste le parole dell’agente: “Il Napoli è un opzione ottimale per lui e per il suo futuro. La squadra azzurra giocherà la Champions League ed è un grande club. Questa è una delle migliori soluzioni per lui. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane e soprattutto come andrà il mercato. Abbiamo parlato con l’Udinese ed entrambe le parti sono concordi per un trasferimento”.