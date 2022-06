Nella stagione 2017-18, con Sarri alla guida si sfiorò lo scudetto tanto atteso dai tifosi napoletani. Ma dopo cinque anni com’è diventata la squadra lasciata dal condottiero quasi eroico? Di quella squadra in sintonia, magica, preparata e sorprendente sono cambiate tante cose. A partire dall’allenatore, dopo Sarri, tre sono stati i successori del tecnico toscano: Ancelotti, Gattuso e Spalletti. Dell’organico, invece, capace di arrivare a 91 punti in classifica, stracciare record su record e regalare un calcio spumeggiante, solo tre sono gli anelli rimanenti. Con l’addio di Dries Mertens, solo tre rimarrebbero nel Napoli a distanza di cinque anni dalla grande cavalcata sarriana. Questi giocatori sono: Piotr Zieliski, Mario Rui e Kalidu Koulibaly. Il portoghese Mario Rui rimarrà senza dubbi, per Zieliski ci potrebbe essere qualche scenario di addio. Mentre per Koulibaly sarà importantissima la sua scelta per il prolungamento del contratto, altrimenti anche per il gigante senegalese sarà addio. Una squadra quella di Sarri, che ha fatto sognare ma che in pochi anni è stata del tutto rivoluzionata,