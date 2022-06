L’edizione odierna di TMW ha fatto il punto sulle probabili formazioni di Italia-Ungheria, valido per la seconda giornata di Nations League. Secondo il portale nella rifinitura dell’Italia in vista della gara di stasera di Cesena contro i magiari, Roberto Mancini ha provato un nuovo attacco. Infatti questa sera ci sarà il tridente senza Scamacca, con Politano al suo posto , Raspadori come centravanti e Gnonto a completare il pacchetto avanzato.