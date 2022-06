TMW – Napoli, guarda in casa del Besiktas: il nuovo nome per la difesa

Domagoj Vida, difensore del Besiktas è l’uomo mercato per il calcio italiano. Negli scorsi mesi l’agente ha annunciato che il centrale croato ha voglia di nuove sfide e ci sono molte sirene di mercato per lui.

Il suo contratto con la squadra turca è in scadenza a giugno. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com non è previsto alcun rinnovo con il Besiktas, per il centrale difensivo si potrebbe quindi fare avanti l’ipotesi Napoli. La società azzurra vorrebbe un calciatore come lui con esperienza e svincolato che possa essere di supporto al gioco di Luciano Spalletti. Quella di Vida potrebbe essere un’operazione simile a quella avvenuta con Juan Jesus, arrivato a Napoli a parametro 0.