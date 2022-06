L’edizione odierna di Sportmediaset ha fatto il punto sul mercato in uscita in casa Napoli. Secondo il portale Matteo Politano ha chiesto di essere ceduto. L’ esterno azzurro infatti vorrebbe lasciare Napoli anche per le chiacchierate di De Laurentiis sempre più frequenti con Federico Bernardeschi. L’esterno d’attacco ex Inter vuole inoltre una squadra che gli dia spazio da titolare con più frequenza.