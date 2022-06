Andrea Belotti ad oggi è ancora disponibile da svincolato, se non rinnoverà col Torino. Dagli studi di Sky Sport, ne parla Gianluca Di Marzio: “Belotti non ha ancora accettato l’offerta di rinnovo del Torino né altre offerte. C’è stato un interessamento del Monaco in questi giorni, mentre non ci risultano segnali dalla Fiorentina ad oggi”.