SKY – Addio Koulibaly, grande interessamento del Barcellona

Kalidou Koulibaly sarà oggetto di mercato per diverso tempo, ma serve un’offerta seria per convincere ADL. Ne ha parlato Luca Cilli, giornalista di Sky, ai microfoni di Radio Marte:

“Il Napoli è uno dei protagonisti annunciati sul mercato. Non si vive solo di acquisti, quindi il Napoli farà un mercato all’insegna delle cessioni, da disegnare in maniera diversa rispetto alle ultime stagioni. La società ha intenzione di aprire un ciclo differente. Il Napoli deve capire ciò che accade attorno a Kalidou Koulibaly, che ha molte richieste”.

“In Spagna – ha proseguito Cilli – si parla da tempo di un forte interessamento del Barcellona, che punta su di lui per impostare la difesa l’anno prossimo. Se arriva un’offerta importante, De Laurentiis la prende in considerazione. In caso di offerte irrinunciabili per il senegalese, Giuntoli avrebbe già vari nomi per sostituirlo: soprattutto giovani. Attenzione anche a Fabian, altro azzurro che potrebbe partire per somme interessanti”, ha concluso il cronista dell’emittente satellitare.