Sconcerti: “I primi due acquisti sono stati due di 33 anni”

Il mercato non è ancora partito ufficialmente, ma sono stati conclusi già diversi affari. Ne ha parlato l’editorialista del Corriere della Sera, Mario Sconcerti. Ecco le sue parole a calciomercato.com: “La Serie A non può più prendere i grandi giocatori, così prende i grandi vecchi. I primi due acquisti sono stati due di 33 anni, Mkhitaryan e Matic, tutti e due a costo zero. Se non altro sarà un mercato divertente perché si muoveranno in tanti”. Mkhitaryan è andato all’Inter, Matic alla Roma.

Sulla Nazionale: “Io ho visto una squadra che non può fare a meno di Tonali, anche se non ha giocato benissimo, ma è moderno e straordinario nel difendere e nell’attaccare. E credo che non potrà fare a meno di Scamacca. E’ un giocatore aritmico, non penso sarà mai completo, ma se non altro tira in porta, l’ha fatto più lui di Immobile e Belotti messi insieme. Un’idea di fondo buona di Mancini è stata quella di mettere Pellegrini al posto di Insigne. Il giallorosso è l’unico che lo può sostituire”.

Su Gnonto: “Ha 18 anni e ha già più di trenta partite con le nazionali Under. E’ il migliore di quelli che ci sono dai diciannove anni in giù. Ha fatto tutte le nazionali giovanili, e sempre giocando con i più vecchi. Era nella Primavera dell’Inter, pur essendo il più giovane. Insomma, non è un’invenzione straordinaria, quella di Mancini: ha preso un ragazzo pronto fiscalmente e anche mentalmente e l’ha fatto giocare. Come del resto era già successo”.