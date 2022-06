Secondo quanto raccolto dalla redazione di Radio Punto Nuovo, il Napoli ha avviato i primi contatti per Jhon Lucumì. Difensore classe 1998 del Genk, il colombiano è da tempo nella wish-list di Giuntoli, che lo stima e segue con interesse. Fonti vicine al club belga assicurano: nelle ultime settimane, gli azzurri hanno sondato il terreno per una possibile trattativa. Ancora nulla di intavolato o messo nero su bianco, ma il Napoli lo monitora come possibile dopo-Koulibaly. Nel corso della prossima settimana, una delegazione azzurra potrebbe accelerare e formalizzare i primi contatti. Su Lucumì c’è l’interesse anche dell’Atalanta, ma il calciatore preferirebbe giocare la Champions con il Napoli.