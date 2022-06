Juan Cuadrado, terzino della Juventus, ha risposto tramite Twitter alle voci di mercato che circolano in questi giorni sul futuro del colombiano, che parrebbe lontano dal club bianconero:

“Io mi sento molto bene alla Juventus, in nessun momento ho rifiutato nessuna proposta, perche ‘ mai c’è stata nessuna trattativa. Ho grande rispetto per il mio club e per i miei compagni”.