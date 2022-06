Italia-Ungheria, probabili formazioni: confermato Politano! Meret insidia Donnarumma dal 1′

Dopo il pareggio di sabato contro la Germania, l’Italia tornerà in campo quest’oggi per la seconda giornata del girone della Nations League. Il commissario tecnico Roberto Mancini, nella rifinitura di stamattina, ha provato il napoletano Alex Meret nell’undici titolare. Possibile sorpresa dunque tra i pali e turno di riposo per Gigio Donnarumma. Confermatissimi invece Matteo Politano e la sorpresa Gnonto!

La probabile formazione: Meret, Calabria, Mancini, Bastoni, Spinazzola; Pellegrini, Cristante, Barella; Politano, Raspadori, Gnonto. Ct: Mancini.