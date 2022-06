Il Lipsia, squadra posseduta dalla Red Bull, è una delle squadre più odiate della Germania. Infatti, molti tedeschi disprezzano il modo in cui agisce la proprietà. Il primo turno della DFB-Pokal 2022/23 vede sfidarse il Lipsia, campione in carica, e il Teutonia Ottensen. La squadra che milita nella quarta divisione tedesca ha chiesto di utilizzare lo stadio del St. Pauli. La società, in mano ai tifosi, ha deciso di non accettare la proposta a causa della presenza del Lipsia.