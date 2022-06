Il Mattino – Rinnovo Mertens, svelati i dettagli della richiesta: le ultime

Il divorzio tra Dries Mertens e il Napoli sembra essere imminente. A fornire ulteriori dettagli sulla vicenda è il quotidiano Il Mattino. sarebbe di 4milioni di euro la richiesta del numero 14 azzurro. Nell’email inviata alla società ci sarebbe anche un ultimatum, ovvero l’indicazione del giorno in cui il belga e i suoi legali vorrebbero avere una risposta: “le ore 18 di domani” (le 18 di oggi ndr)

Questi i dettagli: “2,4mln di euro d’ingaggio più 1,6mln di euro al momento della firma, oltre ad una commissione del 10% sul totale lordo, ovvero altri 800mila euro. Nella mail è compreso anche il premio per lo scudetto che ha quantificato in 200mila euro. E colpiscono anche i bonus per la conquista della Champions (300mila) e quella per il trionfo in Europa League (150mila). Ovviamente sotto la voce scoring e assist c’è l’insieme dei bonus per i gol e i passaggi vincenti (75mila se arriva a quota 10 e così via)”.

Il quotidiano ipotizza che Mertens ha capito che non avrebbe avuto un ruolo importante nella squadra e ha deciso di puntare in alto con una richiesta esagerata. “Magari, non gli sono neppure piaciuti i discorsi di De Laurentiis, la sua politica di taglio dei costi, la necessità di doversi decurtare il proprio stipendio”. Aggiunge.