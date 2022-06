Il Mattino – Futuro Koulibaly, in questi giorni l’incontro tra l’agente e ADL

Il futuro di Kalidou Koulibaly è in certo. In questi giorni è atteso un incontro tra l’agente e i vertici del Napoli. Secondo quanto riportato da Il Mattino il difensore potrebbe lasciare il club azzurro, ma niente ancora deciso.

“L’agente è atteso in Italia nei prossimi giorni e non è da escludere un incontro con il patron azzurro per affrontare la questione-Koulibaly. Ramadani ha fatto trapelare di avere tra le mani una offerta per il senegalese (il Barcellona, che però ha ancora un po’ di questione finanziarie da risolvere), ma per il Napoli cedere il centrale non è una priorità, nonostante l’ingaggio consistente da 6,5 milioni.

Le piste sono tutte aperte, dal rinnovo alla permanenza anche con il contratto in scadenza come fatto per Insigne. Non sarebbe la fine del mondo. In ogni caso, la cessione è ipotesi che resta sul piatto. Ma a quale prezzo? Non meno di 35-40 milioni di euro. Soldi che il Napoli immetterebbe immediatamente sul mercato”. Si legge sul quotidiano.