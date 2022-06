La Gazzetta dello Sport spiega che ci saranno nuovi contatti nei prossimi giorni tra il Napoli e Kalidou Koulibaly, per trattare il rinnovo del contratto, con quello attuale in scadenza nel 2023.

L’offerta del Napoli è di 4 milioni a stagione per 4 anni, per ora non sono arrivate risposte da parte del calciatore.