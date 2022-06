Gazzetta – Mertens-Napoli, separazione imminente: i dettagli

Dries Mertens è l’uomo di Napoli, è amato dai tifosi, è calciatore più prolifico della storia della società. Nove anni di amore e passione stanno per terminare con un brusco divorzio. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la separazione ci sarà davvero per una causa economica.

“Dal club sostengono che, fra procure e bonus si sfioravano ancora i 5 milioni netti a stagione. Cifre che non sono più sostenibili per il club, valutando anche l’età del cannoniere, 35 anni. Dall’entourage del centravanti belga emergono altre cifre, per un contratto che doveva essere biennale”. Si legge sul quotidiano.